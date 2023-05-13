Обыски в Окнице: изъято 3 кг наркотиков и 300 кг полудрагоценных камней

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Правоохранители провели обыски в домах двух жителей Оргеевского района, в результате чего было изъято 3 кг конопли и 300 кг полудрагоценных камней, предположительно, янтаря.

По данным пресс-службы ГИП, автомобиль Peugeot остановили для проверки вблизи села Пересечино. В нем находились двое мужчин в возрасте 56 и 47 лет. Они признались ,что перевозят в коробках косметику без документов. Однако в одной из коробок правоохранители нашли растительную массу, похожую на коноплю.

На место прибыла оперативная группа, были инициированы обыски в домах мужчин. В результате было изъято 3 кг конопли ,стоимость которой составляет 1 200 000 леев, весы, а также косметика и парфюмерия без документов на сумму 5000 евро.

Кроме того, были изъяты полученные в результате незаконной деятельности денежные средства: 57 000 леев, 6800 гривен, 230 долларов, 100 румынских леев. Во время обысков в домах подозреваемых были изъяты 10 коробок с полудрагоценными камнями, предположительно, янтарем, а также два оружия.

По данному факту проводится расследование.

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