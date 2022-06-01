Обыски в молдавских тюрьмах: группа заключённых занималась шантажом и “выбиванием” денег (ВИДЕО)

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Правоохранители провели накануне обыски в пяти пенитенциарных учреждениях по делу о крупном шантаже.

Согласно собранным материалам, группа заключённых под предлогом карточного долга вымогала у другого осуждённого 280 000 леев, угрожая физической расправой.

Полиция задержала семерых подозреваемых. В их камерах при обысках обнаружили носители информации, деньги, расписки об изъятии денежных сумм и пр.

Граждане находятся под следствием за шантаж и иные нарушения закона. Разбирательство продолжается.

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