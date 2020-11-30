В Кагуле трое несовершеннолетних “обчистили” по меньшей мере 6 домов

В Кагуле трое несовершеннолетних “обчистили” по меньшей мере 6 домов

Юноши были задержаны. 

По данным полиции, преступления произошли в сентябре-ноябре этого года. 17-летние злоумышленники проникали в дома и забирали строительные инструменты, велосипеды, бытовую технику и т.д. В ходе следственных мероприятий были идентифицированы и подозреваемые, и лица, которые приобрели украденные вещи, передаёт protv.md.

Примечательно, что ранее молодые люди уже привлекались к уголовной ответственности за совершение подобных преступлений. Ведётся следствие.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md