В Кагуле трое несовершеннолетних “обчистили” по меньшей мере 6 домов

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Юноши были задержаны.

По данным полиции, преступления произошли в сентябре-ноябре этого года. 17-летние злоумышленники проникали в дома и забирали строительные инструменты, велосипеды, бытовую технику и т.д. В ходе следственных мероприятий были идентифицированы и подозреваемые, и лица, которые приобрели украденные вещи, передаёт protv.md.

Примечательно, что ранее молодые люди уже привлекались к уголовной ответственности за совершение подобных преступлений. Ведётся следствие.

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