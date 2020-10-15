Обыски в Глодянах: двое жителей организовали дома склад марихуаны (ФОТО)

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Марихуану в больших количествах и приспособления для употребления наркотических веществ нашли в домах двух жителей Глодянского района. Обыски проводились сотрудниками Бюро по миграции и убежищу МВД совместно с полицией и прокуратурой Глодян.

Примечательно, что в одном из домохозяйств проживала гражданка Украины, имеющая вид на жительство на территории РМ.

В обоих случаях, пишет unimedia.info, были возбуждены уголовные дела за незаконное хранение наркотических веществ. Виновным грозит тюремное заключение сроком до 2 лет.

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