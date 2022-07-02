Обыски в Гагаузии: троих мужчин подозревают в организации незаконной миграции

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Предметы и вспомогательные средства связи были изъяты у трех жителей Гагаузии, которые фигурируют в уголовном деле, возбужденном по факту организации незаконной миграции. Двое из них получили статус подозреваемых, а третий – обвиняемый.

Предполагается, что данная группировка организовала незаконное пересечение границы для шести граждан Украины, получив за эту “услугу” денежное вознаграждение в сумме от 1500 до 3000 долларов. Во всех случаях речь шла о мужчинах в возрасте от 20 до 30 лет, которые хотели уклониться от призыва в Вооруженные силы Украины, передает gagauzinfo.md.

Пограничники совместно с прокурорами провели обыски в домах фигурантов дела в Комрате, Вулканештах и Етулии. Сообщается, что у группировки были и подельники в Украине. Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит тюремное заключение на срок от 3 до 5 лет.

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