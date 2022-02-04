Обыски в Центре здоровья в Ставченах: задержаны 6 подозреваемых в коррупции

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Сотрудники НАЦ и прокуроры по борьбе с коррупцией расследуют факты выдачи поддельных справок о вакцинации от коронавируса.

В ходе сегодняшних обысков в Центре здоровья в Ставченах были задержаны 6 человек: 4 врача, посредник и регистратор медучреждения. Подозреваемые организовали схему по выдаче справок о прививках от COVID-19 для непривитых граждан.

Как было установлено, не менее 20 человек получили ковид-сертификаты, хотя в день прививки находились за границей. Данные о прививках попадали в базу данных с 20:00 до 21:00 – после окончания рабочего графика. Информацию о вакцинации кроме ответственного сотрудника вносили и другие лица. “Вознаграждения”, полученные работниками медучреждения, варьировались от 1500 до 6000 леев за справку.

Ранее в рамках того же уголовного дела были задержаны врач медучреждения и трое посредников.

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