Обыски по делу о незаконной миграции: три человека задержаны

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Пограничная полиция сообщила подробности уголовного дела, возбуждённого в начале этого года по факту незаконной миграции из Молдовы в Румынию. Потерпевшие – уроженцы Бангладеша и Пакистана.

На этой неделе были проведены обыски в 8 населённых пунктах в центре страны. В результате были задержаны трое граждан Молдовы в возрасте от 25 до 40 лет. Также конфискованы три автомобиля, надувная лодка, средства связи и накопители информации, использовавшиеся в преступных целях.

Расследование продолжается.

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