Обыски по делу о мошенничестве: задержаны трое подозреваемых (ВИДЕО)

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Правоохранители задокументировали группу лиц, которые мошенническим путём получили более 7,5 млн леев.

По данным пресс-службы Генерального инспектората полиции, подозреваемые договорились с несколькими компаниями о поставках сельскохозяйственных товаров из Украины. Таким образом, они получили авансом более 7,5 млн леев, но обещанные продукты так и не доставили.

В результате обысков в домах и автомобилях подозреваемых были изъяты мобильные телефоны, банковские карты (молдавские и украинские), черновые записи, SIM-карты, контракты, штампы, в том числе предприятий, зарегистрированных в офшорных зонах.

Подозреваемые, трое мужчин в возрасте от 36 до 69 лет, были задержаны. Им грозит от 8 до 15 лет тюрьмы.

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