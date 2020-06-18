Обворовывали магазины техники и элитные дома: в Украине задержали банду молдаван (ВИДЕО)

Обворовывали магазины техники и элитные дома: в Украине задержали банду молдаван (ВИДЕО)

Преступная группировка промышляла ограблениями в Молдове, а также на территориях других государств. 

По данным пресс-службы Генерального инспектората полиции, банда состояла из 6 членов: жителей муниципия Кишинёв и южных районов страны в возрасте от 23 до 30 лет. Ранее они привлекались к уголовной ответственности за совершение особо тяжких преступлений. За последние полгода преступники совершили ряд ограблений. На территории Украины подозреваемые обворовывали, используя оружие, банкоматы и элитные дома. В Молдове они специализировались на ограблениях магазинов техники.

Члены группировки были задержаны в городе Днепр. Во время обысков, проведенных в их домах, были обнаружены и изъяты инструменты, которые использовались при ограблениях.

Подозреваемых поместили в изолятор на 30 дней. По истечении этого срока они будут экстрадированы в Молдову для отбывания наказания.

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