Обворовали “валютки” на 3 млн леев: задержаны 11 членов ОПГ

Обворовали “валютки” на 3 млн леев: задержаны 11 членов ОПГ

Полиция задержала 11 человек в возрасте от 20 до 30 лет из Леовского района, которые “обчистили” три обменные кассы. Общая сумма ущерба составила 3 млн леев. 

По данным полиции, преступления были совершены в Вадул-луй-Водэ, Ставченах и Леова. В результате обысков в домах подозреваемых были найдены вещественные доказательства: металлические ломы, деньги и одежда, в которой совершались кражи.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

Стоит отметить, что восемь из одиннадцати задержанных ранее уже привлекались к уголовной ответственности.

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