Обокрал магазин и затаился у приятеля: рецидивиста поймали благодаря камерам (ВИДЕО)

Обокрал магазин и затаился у приятеля: рецидивиста поймали благодаря камерам (ВИДЕО)

В ночь на 8 февраля неизвестный разбил витрину магазина в Криулянах и украл несколько гаджетов. Ущерб составил около 25 300 леев.

Благодаря камерам видеонаблюдения личность злоумышленника была установлена. Как выяснилось, 20-летний уроженец Криулянского района скрывался у друга в соседнем селе. Ранее мужчину уже привлекали к ответственности за хранение, употребление и сбыт наркотических веществ в особо крупных размерах.

Задержанный признался в содеянном. Ему грозит штраф в размере до 1 350 условных единиц или лишение свободы на срок до 4 лет.

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