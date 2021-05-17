Обвиняется в мошенничестве: в списке кандидатов в депутаты ПДС – фигурант уголовного дела

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В списке кандидатов в депутаты от партии “Действие и солидарность” фигурирует обвинённый в мошенничестве человек, чьё дело уже рассматривается судом. Это примар села Цыганка Кантемирского района Петру Гандрабур. В распоряжение портала sinteza.org попал документ, который свидетельствует о том, что Гандрабур, известный “политический турист”, рискует провести 3 года за решёткой.

Заседание суда по уголовному делу, в котором он фигурирует как обвиняемый в мошенничестве, запланировано на 22 июня 2021 года. За это деяние кандидату ПДС в депутаты грозит штраф в размере от 200 до 500 условных единиц, от 120 до 240 часов общественных работ или до 3 лет тюремного заключения.

Источник пишет, что Гандрабур обманным путём выманил у гражданина Турции 100 тысяч евро. Сельчане считают, что теперь он хочет получить депутатский иммунитет, чтобы избежать наказания.

Петру Гандрабур является примаром села Цыганка более 15 лет. Изначально он был избран по спискам предвыборного блока “PSD-PSL”. Впоследствии мигрировал в Либеральную партию, а затем – в Партию либералов-реформаторов. В 2019 году стал примаром от блока “АКУМ”, а теперь включён в список кандидатов в депутаты от ПДС.

В партии “Действие и солидарность” данную информацию пока не прокомментировали.

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