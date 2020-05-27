Обвиняемый в смертельном ДТП в столице водитель пытался ввести в заблуждение следствие (ВИДЕО)

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Водитель BMW, спровоцировавший аварию в центре столицы, в результате которой скончались два человека, пытался ввести в заблуждение следствие, сказав, что за рулём автомобиля находился не он, а другой человек, который якобы впоследствии покинул место ДТП. Об этом в рамках передачи на одном из частных телеканалов рассказал министр внутренних дел Павел Войку.

Однако, отметил он, действия водителя были установлены. Обвиняемый будет привлечен к ответственности, несмотря на то, признает он свою вину или нет, так как были получены все доказательства, которые будут предъявлены в суде.

– Этот человек совершил преступление, и должен понести за это наказание. Думаю, что отказ сотрудничать со следствием и попытка ввести в заблуждение следствие сыграют не в его пользу, – отметил Войку.

Кроме того, глава МВД отметил, что в результате расследования было установлено, что обвиняемый действительно участвовал в гонке с другим автомобилем марки BMW. Второй водитель также был идентифицирован, и он тоже отказывается сотрудничать со следствием.

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