Обвиняемый в мошенничестве экс-прокурор получил ещё 30 суток домашнего ареста

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Обвиняемый в мошенничестве бывший прокурор Антикоррупционной прокуратуры проведёт ещё 30 суток под домашним арестом.

По данным пресс-службы прокуратуры, бывший чиновник обвиняется в мошенничестве и превышении власти, совершённых в интересах преступной группировки, в результате чего гражданин России лишился денежных средств и имущества на более чем 1,8 млн евро. Обвиняемый был задержан два месяца назад. А его сообщник, директор молдавской компании, был объявлен в розыск.

Всё произошло в 2018 году, когда на гражданина РФ было возбуждено уголовное дело. Чтобы “помочь” товарищу решить проблему, подозреваемые переписали на себя практически все его имущество, общая стоимость которого превышает 1,8 млн евро. Речь идёт о квартире в Лондоне (1,2 млн евро) и недвижимости в Краснодаре (130 тысяч евро) и т.д.

Примечательно, что деньги перечислялись в то время, когда гражданин РФ находился под предварительным арестом. Документы о передаче права собственности оформлялись в здании суда Кишинёва в секторе Буюканы, а также в офисах Антикоррупционной прокуратуры.

Производство по уголовному делу продолжается.

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