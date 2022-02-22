Обвал остановить нельзя

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О том, как быстро партия власти теряет доверие избирателей

21 февраля директор социологической компании IMAS Д. Петруцци презентовал свой социологический опрос, который проводился с 24 января по 14 февраля 2022 года. Выборка составила 1123 человека, а погрешность – +/- 3%.

Эффект бомбы

Во время презентации опроса Д. Петруцци заявил, что получал угрозы от представителей власти. PAS, видимо, очень боялась этого исследования. И было из-за чего. Представленные цифры показали картину абсолютного разочарования граждан партией власти. Практически у «жёлтых» нет ни одного достижения.

Цифры ошеломляют. 81% граждан считают, что обещанные правящей партией «хорошие времена» не наступили (в ноябре 2021 года – 77%). 71% опрошенных заявили, что в нашей стране события развиваются в неверном направлении. Только 23% считают, что дела идут хорошо. На вопрос «Как изменилась жизнь за прошедший год?» 55% ответили, что стало хуже, 31% считают, что не изменилась, а 13% сказали, что стали жить лучше. Около 48% полагают, что в 2023 году они будут жить намного хуже, чем сейчас (в июне прошлого года так считали 15%). 85% молдаван убеждены, что власть должна что-то менять в своём правлении.

Только 3% граждан считают, что власть PAS близка к народу, 42% утверждают, что эта власть – катастрофа, 20% убеждены, что она крайне неэффективная, и только 32% говорят, что нужно потерпеть и что власть старается. 72% считают, что PAS должна предоставить какие-то государственные должности оппозиции. Но самое интересное другое: граждане уже заговорили о необходимости досрочных выборов. Этих досрочных выборов хотят 32%. Отставки правительства и назначения другого премьера ждут 16%. Смены некоторых министров ожидают 27%. И только 16% считают, что с кабмином всё в порядке. Проще говоря, и PAS, и правительство Гаврилицы потеряли свою легитимность…

Куда важней понимать антирейтинги партии, то есть уровень ненависти народа к той или иной политической силе. В этом плане у PAS самый большой антирейтинг – 35% в стране. У БКС – 19%, у ШОР – 10%. Проще говоря, уровень ненависти граждан к PAS в 2–3 раза выше, чем к другим партиям.

Чем недоволен народ

Люди недовольны практически всем. Главные проблемы, считают молдаване, следующие: рост цен – 32,9%, нехватка денег – 27%, маленькие зарплаты и пенсии – 25,9%, отсутствие рабочих мест – 19,9%, борьба с коррупцией, о которой трубят PAS и Санду, – 1,2 %, на 19-м месте. Проще говоря, народ не разделяет повестку властей, а властям плевать на проблемы граждан. Вот почему 83% респондентов заявили, что PAS не выполняет свои предвыборные обещания.

Недовольство растёт и деятельностью президента М. Санду. 85% граждан Молдовы заявили, что она должна обсудить с Путиным стоимость природного газа (а не ездить по Крымским платформам, скажем мы). 65% опрошенных считают, что М. Санду недостаточно участвует в решении важных для страны проблем, и только 32% сказали, что она делает достаточно.

Раздражение вызывают и отдельные министры, и правительство в целом. 88% граждан недовольны ценой, которую получил вице-премьер-министр А. Спыну за российский газ. 47% опрошенных заявили, что Спыну должен отправиться в отставку.

Самое интересное, однако, в том, что народ не одобряет и попытку PAS свалить вину на Россию. 51% считают, что Россия помогла Молдове во время газового кризиса, 43% убеждены, что на помощь пришла Румыния, а 41% – что ЕС.

Но народ не разделяет даже и тех моментов, где PAS считала себя абсолютным вершителем судеб. Напомним, что ЕС и Запад в целом хвалят «жёлтых» за успехи в борьбе с коррупцией и продвижение демократии. Так вот, 68% граждан убеждены, что юстиция перешла полностью под контроль PAS. 57% согласны, что выборы в Бельцах не были честными и справедливыми.

Не понимает народ и со-циальную политику властей. 76% не поддерживают увеличение пенсионного возраста для женщин. Согласны в этом вопросе с действующей властью лишь 11%. 85% респондентов не поддерживают повышения зарплат судьям (в том числе Конституционного суда), а вот 7% считают это нормальным явлением. 58% участников опроса, отвечая на вопрос «Какова главная причина увеличения зарплат судьям КС?», ответили, что это способ оплаты за услуги, благоприятные для PAS и М. Санду. Другими словами, народ понимает, что это взятка.

Опрос также выявил факт, что Республика Молдова приблизилась к катастрофе. 65% респондентов заявили, что находятся в отчаянном положении и не знают, смогут ли оплатить счёт за газ или придётся отказаться от других необходимых расходов. Только 7% граждан отметили, что с лёгкостью справятся с оплатой счёта вне зависимости от суммы. Согласно тому же опросу, 50% граждан считают, что размер компенсаций правительства чересчур маленький.

Казалось бы, PAS и президент имеют очевидные успехи во внешней политике. Но и здесь не всё однозначно. 74% респондентов считают, что отношения с Россией ухудшились. О том, что улучшились отношения с ЕС, заявили только 41%. Более того, благодаря усилиям «жёлтых» доверие к евроинтеграции упало. За проевропейский курс во внешней политике выступают 22% опрошенных, за пророссийский – 20%, за сбалансированную политику и дружбу со всеми – и с Европой, и с Россией – 50%.

Санду уже не лидер нации

Опрос выявил полный обвал рейтинга доверия М. Санду. Она скатилась на пятое место – после Илана Шора. Рейтинг доверия выглядит следующим образом: И. Чебан – 48,4%, И. Додон – 42,5%, В. Воронин – 41,8%, И. Шор – 37,9%, М. Санду – 36,3 %. Получается, что не имеющий ни одной функции в государстве И. Додон – на втором месте. А на первом – мэр столицы Чебан. Президент страны, у которого рейтинг ниже, чем у депутатов и мэров… это, конечно, ещё надо постараться. И это после года нахождения у власти.

Та же ситуация и с электоральными рейтингами партий. PAS потеряла лидирующие позиции. У неё обвал. Если бы в воскресенье состоялись досрочные выборы, Блок коммунистов и социалистов получил бы наибольшее количество голосов – 36,1%. На втором месте, с малым отрывом, была бы PAS – 35,2%, а партия Шора заняла бы третье место с 15,7%.

Но здесь куда важней понимать антирейтинги партии, то есть уровень ненависти народа к той или иной политической силе. В этом плане у PAS самый большой антирейтинг – 35% в стране. У БКС – 19%, у ШОР – 10%. Проще говоря, уровень ненависти граждан к PAS в 2–3 раза выше, чем к другим партиям.

На прошлой неделе опрос CBS-AXA выявил, что у М. Санду также самый большой антирейтинг (после Н. Гаврилицы) в стране. И если кто-то полагает, что эти цифры отражают лишь сегодняшнюю ситуацию и всё может быстро поменяться, то это не совсем так. Социологи IMAS показали тенденции электоральных предпочтений за последние полгода. PAS упала на 11% c июня 2021 года, БКС упал осенью, потом вернулся к своему рейтингу в 28% и к позиции самой крупной силы. Партия ШОР выросла с 6% до 12%. Всё это говорит о том, что Майя Санду потеряла лидерские позиции, а PAS – легитимность власти. Люди хотят досрочных выборов и смены власти. Поэтому массовые протесты

неминуемы.

Богдан Цырдя,

политолог