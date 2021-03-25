Обустройство парковок в Кишинёве: примария объявила несколько тендеров

0

Примария Кишинёва объявила тендеры для изучения возможностей внедрения системы управления автомобильными парковками и разработки схем организации дорожного движения в центральной зоне столицы.

Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан. По его словам, муниципалитет получит стратегию, основанную на краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективах для управления платными парковками в Кишинёве.

Также был объявлен тендер на разработку схем организации дорожного движения в центральной части в периметре улиц Измаил – А. Матеевича – М. Витязул – Албишоара. Проектом предусмотрено обустройство автомобильных парковок в центральной зоне за счёт полос проезжей части, – отметил Чебан.

Объявление о конкурсе, а также сопроводительные документы были опубликованы на электронной площадке achizitii.md. Заявки на участие могут быть поданы до 4 апреля 2021 года.

Мы призываем профильные компании участвовать в открытых конкурсах, в которых каждый сможет представить своё предложение, – подчеркнул генпримар.

Глава муниципия также добавил, что в ближайшее время будет объявлен тендер на выполнение работ по обустройству автомобильных парковок в центральном секторе столицы. Специалистам предстоит доработать дизайн, а также определить материалы, которые будут использоваться в процессе выполнения работ.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.