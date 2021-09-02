Обустроена новая детская площадка в сквере на улице Академической

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В сквере на улице Академической в микрорайоне Телецентр обустроили новую площадку для детей.

Как отметил генеральный примар Ион Чебан, Управление жилищно-коммунального хозяйства установило здесь игровые элементы после того, как претура сектора завершила восстановление зелёной зоны. Также были отремонтированы подъездные пути во дворы близлежащих жилых домов.

В проекте обустройства зелёных зон предусмотрены: установка системы полива и системы освещения, обустройство пешеходных аллей и зелёных зон, установка городской мебели, камер видеонаблюдения, а также обустройство мест для парковки по периметру сквера, – рассказал Чебан.

Напомним, что в прошлом году на Телецентре был обустроен сквер по улице В. Докучаева.

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