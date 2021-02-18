Обучение молдавских студентов в ВУЗах России: последняя информация

Обучение молдавских студентов в ВУЗах России: последняя информация

Компетентные органы Российской Федерации приняли решение о постепенном возвращении студентов очной формы на обучение в ВУЗы. Об этом сообщает Посольство Молдовы в РФ. 

По данным ведомства, информация о возвращении иностранных студентов в Россию принимается Оперативным штабом по предотвращению завоза и распространения инфекции COVID-19 РФ с учетом эпидемиологической ситуации в стране проживания студента, возобновления регулярного авиасообщения с Российской Федерацией, а также с учётом других важных деталей.

– В настоящее время студенты из Республики Молдовы наряду со своими сверстниками из других стран продолжают свое дистанционное обучение на онлайн-платформе и пока не могут въехать в Россию. Информация об изменении условий разрешения въезда на территорию Российской Федерации принимается исключительно российскими властями и доводится до сведения в установленном порядке, о которых дипломатическая миссия проинформирует  на официальной странице посольства, – говорится в сообщении.

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