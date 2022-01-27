Обсудим после зимы: правительство не намерено инициировать пересмотр договора с “Газпромом” для получения лучшей цены

Обсудим после зимы: правительство не намерено инициировать пересмотр договора с “Газпромом” для получения лучшей цены

Премьер-министр Наталья Гаврилица заявила в рамках передачи на общественной радиостанции, что к этому вопросу, возможно, вернутся после зимы, а сейчас у правительства “другие задачи”. 

– Главная цель – обеспечить доступ граждан к природному газу, отоплению, электроэнергии, предложить программы компенсирования, в особенности людям с низкими доходами, дать им возможность оплачивать счета. Думаю, что мы должны выйти достойно из зимы, а потом уже обсуждать какие бы то ни было переговоры, – сказала Гаврилица, сообщает today.md. 

Напомним, ранее вице-председатель парламентской фракции БКС Корнелиу Фуркулицэ заявил, что правительство должно срочно пересмотреть контракт с “Газпром” и добиться более низкой цены на газ для населения. В противном случае, подчеркнул депутат, ситуация будет только ухудшаться.

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