Обстоятельный диалог: о чем говорили Игорь Додон и Александр Лукашенко (ФОТО)

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Игорь Додон совершает двухдневную рабочую поездку в Республику Беларусь. В ее рамках председатель ПСРМ провел очень продуктивную встречу с главой государства Александром Лукашенко, давним и искренним другом нашей страны и народа.

Стороны обсудили вопросы двусторонних отношений, подчеркнули позитивную динамику развития торгово-экономических связей, с удовлетворением констатировав тот факт, что Беларусь остается одним из ведущих импортеров молдавской агропромышленной продукции.

⁃ Со своей стороны выразил господину Лукашенко благодарность за активное участие белорусских предприятий в развитии транспорта и инфраструктуры нашей страны, в первую очередь Кишинева. Так, в столицу продолжают поступать новейшие троллейбусы белорусской сборки, а недавно завод-гигант МАЗ выиграл тендер на поставку Кишиневу 100 пассажирских автобусов, – отметил Додон на своей странице в соцсети.

Отдельно Игорь Додон и Александр Лукашенко обсудили геополитическую ситуацию и попытки некоторых западных игроков подорвать безопасность и стабильность в нашем регионе.

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