Обстоятельные ответы на разные вопросы: Игорь Додон пообщался с жителями Новых Анен

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Перед зданием мэрии Новых Анен Игорь Додон пообщался с местными жителями. Он выслушал их наказы и пожелания, при этом подчеркнув, что хорошо знает проблемы города и района благодаря профессиональной команде Партии социалистов.

– Кроме того, именно благодаря их усилиям удалось многое сделать. Так, в городе и близлежащих сёлах проведено уличное освещение, отремонтированы улицы, высажено 10 тысяч деревьев, установлены детские и спортивные площадки и построен спортзал для молодёжи, отремонтировано здание детского сада, – отметил Додон.

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