Обстоятельные ответы на разные вопросы: Игорь Додон пообщался с жителями Новых Анен

Обстоятельные ответы на разные вопросы: Игорь Додон пообщался с жителями Новых Анен

Перед зданием мэрии Новых Анен Игорь Додон пообщался с местными жителями. Он выслушал их наказы и пожелания, при этом подчеркнув, что хорошо знает проблемы города и района благодаря профессиональной команде Партии социалистов. 

– Кроме того, именно благодаря их усилиям удалось многое сделать. Так, в городе и близлежащих сёлах проведено уличное освещение, отремонтированы улицы, высажено 10 тысяч деревьев, установлены детские и спортивные площадки и построен спортзал для молодёжи, отремонтировано здание детского сада, – отметил Додон. 

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md