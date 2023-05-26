Общий госдолг Молдовы достиг нового рекордного максимума

0

Общий госдолг Молдовы в апреле 2023 г. вырос более чем на 2,44 млрд леев (+2,5%) и достиг нового рекордного максимума, превысив 99,03 млрд леев. Прежний исторический максимум общего госдолга Молдовы составлял 98 млрд 277,6 млн леев и был зарегистрирован в конце января 2023 г.

По данным Минфина, в частности, на конец апреля 2023 г. общий госдолг Молдовы составил 99 млрд 031,6 млн леев и увеличился в сравнении с предыдущим месяцем на 2 млрд 445,2 млн леев (+2,5%). В то же время в целом с начала года он вырос на 4 млрд 371,5 млн леев (+4,6%).

Рост общего госдолга в январе-апреле 2023 г. был обусловлен повышением как внутреннего, так и внешнего госдолга. В частности, внутренний госдолг увеличился на 1 млрд 849,3 млн леев (+5,4%) – с 34 млрд 492,4 млн леев (на конец декабря 2022 г.) до 36 млрд 341,7 млн леев (на конец апреля 2023 г.).

Вместе с тем, внешний госдолг в леевом выражении за тот же период вырос на 2 млрд 522,2 млн леев (+4,2%) – с 60 млрд 167,7 млн до 62 млрд 689,9 млн леев. При этом, доля внутреннего госдолга в общей сумме госдолга Молдовы на конец апреля 2023 г. составила 36,7% (месяцем ранее – 36,1%), а доля внешнего госдолга – 63,3% (месяцем ранее – 63,9%). В целом доля общего госдолга в ВВП на конец апреля 2023 г. оценивается в 32,1% против 34,7% на конец 2022 г, передаёт infomarket.md.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.