Общий долг национальной экономики превысил полтриллиона леев

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В третьем квартале 2022 года общий долг национальной экономики Молдовы составил огромную цифру в 517,8 млрд леев (около 25,8 млрд евро или 27,7 млрд долларов), увеличившись на 9,5% по сравнению с четвертым кварталом 2021 года.

Данные Национального банка Молдовы (НБМ) показывают, что соотношение между общим долгом секторов национальной экономики и валовым внутренним продуктом (ВВП) составляло 195,8% на конец третьего квартала 2022 года. Другими словами, долг национальной экономики почти вдвое превышает ВВП страны, передает mold-street.com

Самый большой долг, оцениваемый примерно в 219 миллиардов леев, принадлежит финансовому сектору из-за его функций финансового посредника (42,4 процента от общего долга по национальной экономике), поясняет НБМ.

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