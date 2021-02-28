Общественный транспорт в Кишинёве будет ездить и по выходным

Общественный транспорт в Кишинёве будет ездить и по выходным

По словам генпримара Иона Чебана, если движение транспорта сократится или ограничится, на остановках возникнут большие скопления людей.

– Сегодня мы не можем контролировать и приуменьшать эти процессы. Если мы введём ограничения, ажиотаж будет ещё больше. Мы работаем над поиском решений для общественного транспорта в муниципии. На следующей неделе мы запустим дополнительно 20 троллейбусов в Кишинёве, – написал Чебан.

Он отметил, что несмотря на то, что школы будут закрыты, детские сады продолжат свою деятельность.

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