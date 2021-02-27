Общественный транспорт проверили на соблюдение требований по профилактике COVID-19 (ВИДЕО)

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Генеральный инспекторат полиции с 20 по 25 февраля проводил проверки пассажирского транспорта на предмет соблюдения регламентов профилактики коронавируса.

За отчётный период было проверено более 700 единиц транспорта: 365 городских и более 330 междугородних. В результате правоохранители выявили около 50 водителей и более 100 пассажиров, не соблюдавших минимальные меры профилактики заражения COVID-19.

Периодические рейды будут проводиться и далее. Гражданам напоминают о необходимости соблюдать социальную дистанцию, призывают носить маски и, по возможности, избегать людных мест.

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