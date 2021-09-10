Общественный транспорт, пробки, парковки: Одинцов рассказал о предложениях фракции ПСРМ по улучшению дорожного движения в столице (ВИДЕО)

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Вице-председатель фракции Партии социалистов в Муниципальном совете Кишинёва Александр Одинцов рассказал на пресс-конференции 10 сентября об инициативах фракции по улучшению движения транспорта в столице и мерах повышения безопасности пешеходов.

В частности, советник отметил работу генпримара Кишинёва по обустройству выделенных линий для общественного транспорта на некоторых улицах столицы. Он считает, что это нужно продолжить для того, чтобы троллейбусы и автобусы вовремя и быстро передвигались по городу. Это позволит многим автовладельцам пересесть на них, что сократит количество пробок.

Александр Одинцов также считает, что просто организации выделенных линий недостаточно – нужно провести информационную кампанию о преимуществах общественного транспорта для горожан. Советник также обратил внимание на то, что пробки в столице увеличиваются с началом учебного года. В то же время во время карантина, когда дети находились дома, пробки сошли на нет. Это вызвано тем, что многих детей отвозят в школу на автомобилях. Советник предложил государственным учебным заведениям провести консультации с родительскими комитетами о возможности внесения изменений в регламенты.

Ещё одна инициатива, с которой намерены выйти советники, – обеспечение муниципальных работников (медицинский персонал, учителя, работники управления транспорта и т.д.) денежными средствами на приобретение проездного билета. Александр Одинцов также предложил проанализировать основные маршруты городского движения, провести ревизию парковочных мест, обустроить безопасные пешеходные переходы, построить «перехватывающие» парковки на въездах в город для пригородного транспорта. Все эти меры позволят сократить количество пробок, упорядочить движение транспорта и главное – повысить безопасность на дорогах, подчеркнул Александр Одинцов.

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