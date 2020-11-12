Общественный совет Молдовы принял резолюцию в поддержку Игоря Додона

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В ходе заседания Общественного совета Молдовы руководители этнокультурных организаций, известные молдавские историки, эксперты в области экономики, образования, права, международных отношений, духовенства, а также молодёжные лидеры и представители СМИ высказались за консолидацию патриотических общественных сил и за поддержку Игоря Додона на предстоящих президентских выборах.

Участники заседания отметили значительные изменения в политическом плане, которые произошли за последний год, в первую очередь связанные с укреплением молдавской государственности и реинтеграцией страны. Присутствующие пришли к единому мнению, что «решающая роль в этих благих для страны изменениях принадлежит президенту Республики Молдова Игорю Додону».

– Учитывая важность текущего момента для страны и народа, участники заседания высказали опасения и свою озадаченность наблюдаемым со стороны западных сил попыткам переориентировать Республику Молдова на откровенный прорумынский вектор. Имеет место беспрецедентное вмешательство ряда западных политиков и неправительственных организаций в выборный процесс Молдовы с целью продвижения на ключевой государственный пост своего ставленника — Майю Санду, — отмечено в тексте принятой резолюции.

В документе подчёркивается, что, «если высший государственный пост займёт прозападный политик выступающий за присоединение страны к Румынии и продвижение нетрадиционных ценностей, это может привести к катастрофе и самым негативным образом отразиться на общественное, экономическое и духовно-нравственное развитие многонационального молдавского народа, к значительному осложнению реинтеграции страны, к тотальной румынизации населения и, как следствие, потери молдавской государственности».

– В связи с этим было выработано единое мнение в необходимости консолидации общественных сил и оказании кандидату в президенты Игорю Додону поддержки на предстоящих президентских выборах для того, чтобы он и его команда продолжили благое дело по развитию и укреплению государственности Республики Молдова, сохранению традиционных ценностей и устоев, а также развитию дружеских связей со странами евразийского союза. Участники Совета приняли решение подготовить комплекс общественных инициатив и предложений, нацеленных на возвращение преподавания „истории Молдовы в учебные заведения республики, поддержку молдавского языка, а также реализацию комплекса мер по укреплению патриотического воспитания молодого поколения республики, — отмечается в резолюции.

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