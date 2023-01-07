Общественный порядок в стране на праздники обеспечивают совместные патрули полицейских и карабинеров

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До 15 января включительно совместные группы полицейских и карабинеров будут проводить мероприятия по предупреждению и пресечению правонарушений и преступлений по всей стране.

Как отметили в полиции, в течение 10 дней правоохранительные органы активизируют работу по проверке зон отдыха, парков, станций, вокзалов, неосвещённых улиц, заброшенных домов, недостроенных сооружений, представляющих повышенный риск совершения преступлений и правонарушений. Также будут патрулироваться населённые пункты, микрорайоны и общественные пространства с повышенным потоком граждан.

Кроме того, будут организованы фильтры на дорогах, а также в столице для повышения уровня безопасности дорожного движения за счёт снижения количества нарушений, совершаемых водителями, а также для повышения ответственности участников дорожного движения.

По данным полиции, данные действия направлены на повышение уровня безопасности в обществе, пресечение правонарушений за счёт присутствия полиции и проведение мероприятий по предупреждению и борьбе с преступностью, пишет moldpres.md.

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