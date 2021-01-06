Общественный порядок на Рождество будут обеспечивать более 3500 полицейских

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Более 3500 полицейских и карабинеров будут обеспечивать общественный порядок на Рождество. Об этом объявило руководство Генерального инспектората полиции.

По данным ведомства, последние десять дней в обеспечении порядка были задействованы более 2500 правоохранителей, однако этого количества было недостаточно. В отчётный период было зарегистрировано более 700 правонарушений, в том числе четыре убийства, два покушения на убийство, 60 краж, 20 случаев домашнего насилия и 55 серьезных дорожно-транспортных происшествий. В связи с этим было решено увеличить число сотрудников правоохранительных органов, которые будут патрулировать улицы, дворы жилых домов и так далее.

Кроме того, с 6 по 10 января будет усилено патрулирование на главных трассах, а также там, где чаще всего происходят ДТП.

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