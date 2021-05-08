Общественный порядок на Радоницу будут обеспечивать порядка 3500 полицейских

Общественный порядок на Радоницу будут обеспечивать порядка 3500 полицейских

9 и 10 мая общественный порядок по всей стране будут обеспечивать около 3500 полицейских. Они будут находиться на территории и вблизи кладбищ в тех населённых пунктах, где было разрешено проведение поминальных дней, и там, их запретили. 

Граждан просят соблюдать социальную дистанцию, не создавать столпотворения, быть в масках и перчатках. На кладбищах запрещено устраивать застолья и распивать алкоголь. Машины следует парковать только в специально отведённых для этого местах и не забывать в салонах ценные вещи (сумки, украшения, деньги, мобильные телефоны и так далее).

Кроме того, будет усилено патрулирование трасс. Водителей призывают соблюдать ПДД и не садиться за руль после употребления алкогольных напитков.

Родителей просят быть особенно бдительными и постоянно следить за детьми. В случае чрезвычайных ситуаций следует звонить по номеру 112.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

 

 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md