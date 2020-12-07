Общепиты не будут работать по ночам, а госучреждения переходят на спецрежим

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С сегодняшнего дня вступает в силу запрет на деятельность заведений общественного питания в ночное время.

Так, с понедельника, 7 декабря, с 22.00 до 7.00 обслуживание клиентов в заведениях общественного питания (рестораны, бары, столовые, кафе), а также в общепитах на заправках, в торговых центрах, в аэропорту и на КПП запрещено. Об этом говорится в последнем постановлении Национальной чрезвычайной комиссии по общественному здоровью.

Кроме того, со вторника, 8 декабря, министерства, Государственная канцелярия, другие ведомства, находящиеся в подчинении правительству, будут работать в спецрежиме: с 7:30 до 16:00 с перерывом с 12:00 до 12:30.

Решения могут быть пересмотрены в зависимости от развития эпидемиологической ситуации. Напомним, что до 15 января 2021 года в Молдове действует чрезвычайное положение в области общественного здоровья.

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