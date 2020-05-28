Общее собрание прокуроров состоится 1 июля

Общее собрание прокуроров состоится 1 июля

Общее собрание прокуроров состоится 1 июля. Соответствующее решение приняли сегодня члены Высшего совета прокуроров, которые собрались на заседание. 

Также сегодня ВСП назначил нового члена из рядов прокуратуры, Диану Ротунду, в состав Совета Национального института юстиции после истечения срока полномочий прокурора Марчела Думитраша. На этом же заседании члены ВСП также одобрили изменения, предложенные генеральным прокурором Александром Стояногло в структуру системы прокуратуры, а именно появление в ней новых руководящих постов, пишет moldpres.md.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md