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Общее собрание прокуроров состоится 1 июля. Соответствующее решение приняли сегодня члены Высшего совета прокуроров, которые собрались на заседание.

Также сегодня ВСП назначил нового члена из рядов прокуратуры, Диану Ротунду, в состав Совета Национального института юстиции после истечения срока полномочий прокурора Марчела Думитраша. На этом же заседании члены ВСП также одобрили изменения, предложенные генеральным прокурором Александром Стояногло в структуру системы прокуратуры, а именно появление в ней новых руководящих постов, пишет moldpres.md.

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