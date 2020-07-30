Общее количество тестов на COVID-19, проведённых в стране, превысило 145 тысяч

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Общее количество тестов на COVID-19, проведённых в Молдове с начала пандемии, составляет 145 040. Данные представил государственный секретарь Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Константин Рымиш.

Заместитель директора Национального агентства по общественному здоровью Василий Гуштюк отметил, что многие экономические агенты продолжают нарушать эпидемиологические правила, введённые властями. Так, в течение предыдущей недели из 171 проверенного объекта в 46 были отмечены различные нарушения, то есть в одном из четырех случаев. Так, не все экономические агенты проверяют состояние здоровья сотрудников до начала рабочего дня, некоторые допускают скопления людей в коммерческих помещениях. Кроме того, не все клиенты носятся маски в закрытых помещениях, а сотрудники не используют надлежащее защитное снаряжение, передаёт ipn.md.

А Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов провело 444 проверки, в результате чего было зарегистрировано 33 несоответствия. Глава НАБПП Владислав Котич обратился к экономическим агентам и физическим лицам с просьбой соблюдать положения Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья, чтобы ограничить и уменьшить количество случаев заболевания COVID-19.

Госсекретарь Министерства внутренних дел Сергей Головач сообщил, что в течение недели от 8 до 10 тыс. сотрудников были задействованы ежедневно в мероприятиях по предупреждению и борьбе с COVID-19. Около 30 тыс. человек находились в самоизоляции под наблюдением. Он отметил, что всё больше граждан соблюдают правила самоизоляции.

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