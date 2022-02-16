(ОБНОВЛЕНО) Обрыв контактной сети остановил движение троллейбусов по улице Каля Ешилор

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(ОБНОВЛЕНО 12.00) Движение троллейбусов было восстановлено.

Изначальная новость:

В столице из-за повреждения контактной сети на улице Каля Ешилор, возле ресторана “Бутояш”, изменены маршруты троллейбусов. Об этом сообщили в Управлении электротранспорта Кишинёва. Так, троллейбусы маршрутов №8 и №23 будут следовать до улицы Бариера Скулень.

Сейчас аварийные бригады чинят повреждённую контактную сеть. Как только её восстановят, указанные выше троллейбусы будут ходить по привычным маршрутам.

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