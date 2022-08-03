Образовательные учреждения Кишинёва проверяют на готовность к учебному году

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Об этом на своей странице в соцсети написал генеральный примар Ион Чебан.

Так, для детсада №175 на улице Гренобля, 153/1 примария выделила 1 200 000 леев на открытие 2 новых групп и оснащение их современным оборудованием. На данный момент работы выполнены на 85% и должны быть завершены к 18 августа.

Также выделены 15 000 000 леев на открытие детсада №28, ул. И. Магда, 16. На данном этапе работы выполнены на 82% от контракта по первому этапу.

В Теоретическом лицее «Василе Лупу» инвестиции муниципалитета составили 6 700 000 леев на работы по расширению учреждения и открытие 3 групп детского сада. Срок выполнения работ, согласно контракту, – 2022-2023 гг. На ремонт пищеблока было выделено более 430 000 леев, работы выполнены на 55%.

Работы по расширению учреждения и открытию 4 групп детского сада на 100 детей были проведены в Теоретическом лицее «Михаил Ломоносов», улица Путней, 93. Из бюджета муниципия было выделено 4 800 000 леев. Работы уже завершены, предстоит оснастить учреждение техникой.

Также в ходе визитов по оценке уровня подготовки муниципальных образовательных учреждений к новому учебному году будут проверены детсад №3, улица И. Пеливан, 36/1; детсад №18, улица И. Крянгэ, 4/2; детсад №225, бул. Мирча чел Бэтрын, 14/2; детсад №138, ул. М. Драган, 6/1.

Всего в 2022 году ремонт (включая проектные работы) запланирован в 195 учебных заведениях Кишинёва. Из муниципального бюджета на ремонт/оборудование муниципальных общеобразовательных учреждений выделено 169,5 млн, что примерно на 40 млн больше по сравнению с 2021 годом.

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