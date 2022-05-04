Оборудовал в своем авто тайник: на таможне изъяли более 1800 пачек сигарет

Оборудовал в своем авто тайник: на таможне изъяли более 1800 пачек сигарет

Сотрудники Таможенной службы в пункте “Кагул” предотвратили попытку незаконного провоза 1850 пачек сигарет. Контрабанда была спрятана в оборудованном в автомобиле тайнике.

По данным пресс-службы ведомства, контрабанда была обнаружена в автомобиле Volvo S60, который направлялся из Молдовы в Германию. За рулем находился 29-летний мужчина, он заявил таможенникам, что у него нет товара, требующего декларирования.

Во время проверки в транспортном средстве было обнаружено 1850 пачек сигарет с акцизными марками РМ. Контрабанду намеревались реализовать на черном рынке в ЕС.

Табачные изделия были изъяты, а автомобиль конфискован. Нарушителю грозит уголовная ответственность.

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