Оборудовал тайник в своём BMW: на таможне изъяли более 1000 пачек сигарет

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Сотрудники Кагульского таможенного поста пресекли попытку вывоза из страны 1080 пачек сигарет, спрятанных в специально оборудованных местах в автомобиле.

По данным Таможенной службы, к линии контроля подъехал BMW X5, зарегистрированный за рубежом, который направлялся из Молдовы в Румынию. За рулём находился 42-летний гражданин Румынии. Во время проверки транспортного средства таможенники обнаружили 1080 пачек сигарет с акцизами РМ.

Водитель признался, что намеревался продать табачные изделия на чёрном рынке ЕС. Сигареты были изъяты, а автомобиль конфискован до выяснения обстоятельств.

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