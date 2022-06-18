Оборудовал тайник в автобусе: на таможне изъяли более 3 тысяч пачек сигарет

Оборудовал тайник в автобусе: на таможне изъяли более 3 тысяч пачек сигарет

На КПП “Костешть” предотвратили попытку провоза 66 240 сигарет, спрятанных в багаже.

По данным Таможенной службы, инцидент произошёл в пятницу, когда контроль проходил автобус, направлявшийся из Молдовы во Францию. За рулём находился 34-летний гражданин Молдовы. В транспортном средстве находились посылки.

Во время проверки таможенники нашли в стенах и крыше автобуса тайники, в которых были спрятаны 3312 пачек сигарет разных марок с акцизами РМ. Товар был изъят.

Обстоятельства инцидента выясняются.

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