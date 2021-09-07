Оборотный кредит для прибыли в бизнесе

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Кредиты необходимы предпринимателям для закупки сырья при производстве продукции, строительного материала и дальнейшего развития бизнеса.

Банком выдается кредит на пополнение оборотных средств без залога на расширение предпринимательской деятельности. Данный вид кредитования подходит для увеличения оборотных средств, и в случае быстрой отдачи, получения прибыли.

Кредит на пополнение оборотных средств

Оборотный кредит отличается от других видов кредитования тем, что он выдается на небольшой срок до полугода. Кредит не подходит, если бизнесмен собирается вложить деньги в строительство или другие проекты, требующие извлечения денег за большой период времени. Если деньги уже вложены и у предпринимателя нет другого действующего бизнеса или свободных денег, то могут накопиться долги. Такой вид кредитования также рискован, если у бизнесмена уже есть несколько кредитов. Могут появиться просрочки по ежемесячным платежам и риск банкротства. Перед тем, как взять кредит, нужно сделать примерный расчет.

Цели кредитования:

Закуп материалов, сырья;

Приобретение товара на запас;

Аренда нового помещения;

Выплата налогов, зарплаты;

Оплата контрагентам.

Условия оборотного кредита

При обращении в банк, преимуществом для клиента будет наличие хорошей кредитной истории. При выдаче кредита, сотрудниками банка изучается финансовая отчетность индивидуального предпринимателя. Если компания надежная в финансовом отношении и своевременно погашала все ранее имеющиеся кредиты, то банк выдаст денежный заем в короткий срок. Предпринимателю могут одобрить кредит на большую сумму, чем заявлена, при его платежеспособности. Если бизнесмену нужна крупная сумма денег, а оборотных средств недостаточно, то банк может потребовать залог и предложить открыть кредитную линию. По всем вопросам кредитования предварительно необходимо обратиться в банк к менеджеру за консультацией.

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