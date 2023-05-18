Обокрали стройплощадку в пригороде: задержаны трое (ВИДЕО)

Обокрали стройплощадку в пригороде: задержаны трое (ВИДЕО)

Подозреваемые проникли на территорию строительной площадки в Дурлештах и украли 70 телескопических стоек. Ущерб составил около 38 500 леев.

После задержания украденное имущество было возвращено потерпевшему.

Подозреваемые уже привлекались за аналогичные преступления. Согласно действующему законодательству, им грозит штраф до 67 500 леев, общественные работы до 240 часов или лишение свободы на срок до 4 лет.

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