Обокрали по-приятельски: двое мужчин ушли из гостей не с пустыми руками

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Проснувшись после застолья, 37-летний тираспольчанин понял, что вместе с гостями “ушли” и некоторые его личные вещи. С просьбой помочь разобраться мужчина обратился к правоохранителям.

Вскоре были установлены личности нечистых на руку гостей. Ими оказались двое ранее судимых горожан. Как выяснилось, подвыпившие приятели дождались, пока хозяин уснёт, а после взяли всё, что понравилось. Часть имущества они успели продать, пишет mvdpmr.org.

Подозреваемые задержаны. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

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