Обокрали мужчину на улице: в столице задержали двух рецидивистов (ВИДЕО)

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По данным пресс-службы столичной полиции, инцидент произошёл 20 сентября на бульваре Дачия в секторе Ботаника. К правоохранителям обратился 50-летний мужчина. Он сообщил, что воры напали на него и отобрали сумку, в которой находились кошелёк и телефон Xiaomi. Сумма ущерба составила 9180 леев.

В результате следственных мероприятий подозреваемые 20 и 22 лет были идентифицированы и задержаны. В ходе допроса они признали свою вину и сообщили, что успели продать украденное.

Задержанные ранее уже привлекались к уголовной ответственности за совершение подобных преступлений. Молодых людей поместили под арест на 72 часа. Им грозит от 5 до 7 лет лишения свободы.

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