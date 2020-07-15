Обокрали чужой дом, пока хозяина не было: парочка домушников попалась правоохранителям

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Несколько месяцев назад 48-летний житель Каменки уехал в Россию на плановую операцию. Во время его отсутствия за пустующим домом присматривали друзья.

Когда мужчина вернулся домой – увидел, что внутри всё было перевёрнуто вверх дном, пропало много ценных вещей. Горожанин вызвал милицию.

Эксперты установили, что злоумышленники проникали в дом с тыльной стороны строения, через разбитое окно. В числе дорогостоящих похищенных предметов – ноутбук, телефон, два велосипеда, ювелирные украшения.

Вскоре была установлена личность основного подозреваемого, пишет mvdpmr.org. Ему 20 лет, ранее состоял на учёте в инспекции по делам несовершеннолетних. Что-то из краденого он спрятал по месту прописки, какие-то вещи – у 17-летней сообщницы.

По факту кражи с незаконным проникновением в жилище возбуждено уголовное дело, ведётся разбирательство.

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