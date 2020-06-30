Обокрал сельский магазин: служебная собака помогла найти вора (ФОТО)

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Сотрудники Пограничной полиции при помощи служебной собаки установили местонахождение человека, который украл товары на сумму около 20 тысяч леев. Нарушителя нашли в заброшенном доме и задержали.

Инцидент произошел в селе Бурсук. Там неизвестный ночью украл продукты из местного магазина. Ущерб был оценён в 20 тысяч леев.

На след нарушителя вышла собака Пограничной полиции. Злоумышленника обнаружили в заброшенном доме на окраине села.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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