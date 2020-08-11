Обокрал палатку спящих туристов: злоумышленнику грозит уголовное дело

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К правоохранителям обратилась 21-летняя тираспольчанка. Она рассказала, что у неё похитили личные вещи.

Как выяснилось, пишет mvdpmr.org, команда туристов сплавлялась по Днестру на байдарках. В ночь на 9 августа они разбили лагерь на берегу реки. В ту же ночь двое подвыпивших товарищей решили порыбачить на лодке. Под утро они причалили к месту, где ребята установили палаточный городок.

Пока все спали, один из рыбаков, вооружившись раскладным ножом, подошёл к палатке, проник внутрь и стал хватать всё, что попалось под руки. Ему удалось похитить рюкзак и мобильный телефон с зарядным устройством, а также небольшую сумму денежных средств. Туристы услышали шорох и спугнули вора. Он поспешил уплыть на лодке со своим другом.

Прибывшие на место происшествия столичные милиционеры установили личность злоумышленника. Им оказался ранее судимый 29-летний бендерчанин.

По данному факту проводится разбирательство, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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