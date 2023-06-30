Обокрал и поджёг соседский дом: рецидивиста ждёт суд

Обокрал и поджёг соседский дом: рецидивиста ждёт суд

Житель Каменки, обокравший и поджёгший чужой дом, ожидает суда. Всё случилось в начале декабря прошлого года, когда 55-летний рецидивист  вечером залез в соседский дом. Его хозяйка проживала в другом городе и приезжала нечасто.

Мужчина похитил бытовую и цифровую технику и спрятал у себя дома. Чтобы скрыть следы преступления, через несколько дней он поджёг соседский дом. Огонь уничтожил веранду со всем имуществом, пишет novostipmr.com.

Потерпевшей вернули похищенную технику, а на имущество обвиняемого наложили арест. Злоумышленник находится под стражей. Уголовное дело передано в суд.

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