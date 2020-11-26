Обокрал гараж экс-возлюбленной: злоумышленник задержан

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К правоохранителям обратилась 21-летняя рыбничанка. Она рассказала, что из принадлежащего ей гаража пропали электроинструменты.

Подозреваемым оказался бывший сожитель девушки, пишет mvdpmr.org. Обманным путём у общего знакомого, который оставлял в гараже свой автомобиль, он выпросил ключи. Из помещения взял 5 шуруповёртов, которые намеревался продать, но не успел.

Похищенное имущество было найдено по месту жительства подозреваемого. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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