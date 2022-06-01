Обогащались на детях: руководитель предприятия общепита и три экономических агента проходят по делу о коррупции

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Задержанных подозревают в фальсификации договоров на закупку продуктов питания для столичных школ и детских садов.

По данным следствия, глава предприятия общественного питания заключал с агентами договоры на поставку продуктов питания для школ и дошкольных учреждений, но при этом брал комиссию с каждого заключённого договора. Чиновник предлагал сообщникам увеличивать закупочную цену на продукты, а разницу в цене присваивал.

Так, были зарегистрированы случаи передачи денежных сумм в размере от 5 000 до 18 000 леев. В ходе обысков в домах подозреваемых изъяты леи и иностранная валюта, бухгалтерские документы, договоры и иные вещи, имеющие отношение к делу.

Подозреваемые в коррупции задержаны на 72 часа, расследование продолжается.

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