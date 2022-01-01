Обновлён список стран, по возвращении из которых нужен ПЦР-тест (ФОТО)

Обновлён список стран, по возвращении из которых нужен ПЦР-тест (ФОТО)

Министерство здравоохранения обновило список государств, по возвращении из которых необходим ПЦР-тест – как для непривитых граждан, так и для вакцинированных. Документ включает 45 стран и вступает в силу с понедельника, 3 января. 

Ознакомиться с ним можно ниже.

Стоит отметить, что для прибывающих из стран, не вошедших в данный список, продолжает действовать прежнее правило. По приезде они должны предъявить на границе один из далее перечисленных документов: сертификат о вакцинации, ПЦР или антиген-тест, справку о перенесённом за последние полгода коронавирусе или о наличии антител.

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