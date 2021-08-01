Обновлён список стран “красной зоны”, по приезде из которых нужно сидеть на карантине

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Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты утвердило накануне список государств, по приезде из которых требуется режим самоизоляции. Список содержит 63 страны и вступает в силу в понедельник, 2 августа.

Как уточнили в Минздраве, список подготовлен в соответствии с решением Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья и будет действовать в течение семи дней. В него также вошли Турция, Испания, Португалия, Нидерланды, Россия, Ирландия, Франция, Великобритания и другие страны.

Список обновляется каждые 7 дней в пятницу и вступает в силу в понедельник следующей недели. Показатель включения в список государств, для которых введен режим самоизоляции при въезде в Молдову, представляет собой частоту случаев заражения COVID-19, превышающую или равную 100 случаям на сто тысяч населения.

Люди, которые въезжают в Республику Молдова из включенных в список стран, обязаны заполнить эпидемиологическую карту и соблюдать 14-дневный режим самоизоляции. Исключение составляют граждане, привитые обеими дозами вакцины; имеющие документ о наличии антител (на молдавском, английском, французском, немецком, итальянском или русском языках. Он действителен в течение 90 дней с момента проведения анализа); дети до 6 лет; дети от 6 до 18 лет в случае предъявления отрицательного ПЦР-теста.

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